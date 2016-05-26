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    Анри: «Если у «МЮ» есть возможность подписать Ибрагимовича, то тут и думать не о чем»

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал информацию о том, что Златан Ибрагимович может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

    «По-моему, тут и думать не о чем, если у них есть возможность подписать Ибрагимовича. Я играл с этим парнем, он отличный человек, профессионал и весельчак.

    Когда он выходит на поле, то превращается в зверя, но в жизни он классный парень. Я не могу сказать о нем ничего плохого, и его приход будет успехом и для «МЮ», и для АПЛ», – сказал Анри.

    Источник: Goal.com

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    26.05.2016 22:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 23:31

      Ну да)) Моуринью и Ибрагимович)) просто война миров))

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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 26 мая 2016, 22:53

      Анри походу из ума выжил.И что,что ты с ним играл?Возраст+зарплата у Ибры какая?Профукали команду.Только только молодеж стала понимать,что от них Луи хочет...И на...Получите португальскую истеричку.

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