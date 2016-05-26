Пеллегрини – главный претендент на пост наставника «Эвертона»

Мануэль тренер не для ТОП-клуба, также как и Беня, но в средних командах на них будет правда очень интересно посмотреть.
Руководство «Эвертона» определилось с основной кандидатурой на пост главного тренера.
Сообщается, что мерсисайдцев, скорее всего, возглавит Мануэль Пеллегрини. По информации источника, чилиец выиграл конкуренцию у Унаи Эмери и Франка де Бура.
Предыдущий наставник «Эвертона» Роберто Мартинес был уволен в середине мая из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.