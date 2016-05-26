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    Пеллегрини – главный претендент на пост наставника «Эвертона»

    Руководство «Эвертона» определилось с основной кандидатурой на пост главного тренера.

    Сообщается, что мерсисайдцев, скорее всего, возглавит Мануэль Пеллегрини. По информации источника, чилиец выиграл конкуренцию у Унаи Эмери и Франка де Бура.

    Предыдущий наставник «Эвертона» Роберто Мартинес был уволен в середине мая из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.

    Источник: Calciomercato

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    26.05.2016 19:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 мая 2016, 21:55

      Мануэль тренер не для ТОП-клуба, также как и Беня, но в средних командах на них будет правда очень интересно посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 26 мая 2016, 21:21

      Добро пожаловать)

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 26 мая 2016, 20:19

      У АПЛ лучший тренерский состав))

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > Ele13 27 мая 2016, 08:30

      ЛЧ и ЛЕ показывают не первый год где лучший тренерский состав,в Испании.А в АПЛ тренира просто раскрученны больше.

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