Пеллегрини – главный претендент на пост наставника «Эвертона»

Руководство «Эвертона» определилось с основной кандидатурой на пост главного тренера.

Сообщается, что мерсисайдцев, скорее всего, возглавит Мануэль Пеллегрини. По информации источника, чилиец выиграл конкуренцию у Унаи Эмери и Франка де Бура.

Предыдущий наставник «Эвертона» Роберто Мартинес был уволен в середине мая из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.