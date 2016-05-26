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    Кержаков рассчитывает на возвращение в «Зенит»

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков рассказал о своих планах на будущий сезон после окончания арендного соглашения со швейцарским клубом.

    – Какие у вас теперь планы?

    – 29 мая сыграю в финале Кубка Швейцарии и поеду домой. Аренда заканчивается, хотя формально она до 30 июня.

    – Планируете продолжать карьеру?

    – Конечно, планирую! А вот где буду выступать – пока не ясно. Хотелось бы играть в «Зените». Если не удастся там, то буду искать другие варианты.

    – Президент «Цюриха» говорил, что хочет оставить Кержакова в клубе. Вам последовало какое-то предложение?

    – Нет. Мне вообще никто ничего не предлагал. Видимо, только через прессу. Сейчас уже какой смысл говорить об этом?

    – У вас есть предложения от других клубов?

    – Нет. Я такими вещами не занимаюсь по ходу сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.05.2016 18:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 мая 2016, 22:06

      Сань,а не пора уже гвоздик покупать, чтобы бутсы вешать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 26 мая 2016, 21:24

      "Президент «Цюриха» говорил, что хочет оставить Кержакова в клубе"©

      А на кой леший? Играть в челлендж-лиге?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 26 мая 2016, 20:03

      "Хотелось бы играть в «Зените». Если не удастся там, то буду искать другие варианты." По-московски это называется так: "Кержаков рассчитывает, что его вернут в Зенит."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6297

      порт 26 мая 2016, 19:38

      Завязывай.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 26 мая 2016, 18:59

      удачи! Ждем тебя в Зените!

      1
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