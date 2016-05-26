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    Данни: «Чувствую себя отлично, тренируюсь по два раза в день»

    Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о том, как чувствует себя после перенесенной операции на правом колене.

    «Чувствую себя отлично, тренируюсь по два раза в день. Восстановление форсировать нельзя, все должно идти шаг за шагом. Жду момента, когда буду готов на 100 процентов и смогу помогать команде.

    Я должен работать усердно, это поможет вернуться в короткие сроки к полноценным нагрузкам», – сказал португалец.

    Напомним, что из-за травмы Данни может пропустить от 12 до 14 месяцев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.05.2016 11:03
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 мая 2016, 14:45

      ...тренируюсь два раза в день по 5 минут.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 26 мая 2016, 12:16

      здоровья

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 26 мая 2016, 12:06

      Давай,давай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 26 мая 2016, 11:12

      ждём

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