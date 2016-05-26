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    Фалькао: «Возвращение в «Монако» – это лучший вариант для меня»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао уверен в том, что возвращение во Францию - лучший вариант продолжения его карьеры. Напомним, что в минувшем сезоне колумбиец играл в аренде в «Челси», но из-за постоянных травм так и не смог проявить себя.

    «Сейчас думаю о том, как вернусь в «Монако». Практически все для этого готово. Это будет лучшим вариантом для меня. В том числе, чтобы снова заслужить вызов в сборную», – заявил форвард.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    26.05.2016 07:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      Тoм 28 мая 2016, 16:43

      Лучший вариант для тебя - взяться за ум и упасть в ноги Симеоне, умолять, чтоб взял тебя обратно в команду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 26 мая 2016, 19:23

      англия явно не его!

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 мая 2016, 09:26

      Эх, какой игрок был. Может еще вернется на прежний уровень,хотя будет сложно.

      0
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