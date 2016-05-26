Фалькао: «Возвращение в «Монако» – это лучший вариант для меня»

Лучший вариант для тебя - взяться за ум и упасть в ноги Симеоне, умолять, чтоб взял тебя обратно в команду.
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао уверен в том, что возвращение во Францию - лучший вариант продолжения его карьеры. Напомним, что в минувшем сезоне колумбиец играл в аренде в «Челси», но из-за постоянных травм так и не смог проявить себя.
«Сейчас думаю о том, как вернусь в «Монако». Практически все для этого готово. Это будет лучшим вариантом для меня. В том числе, чтобы снова заслужить вызов в сборную», – заявил форвард.