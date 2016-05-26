Абидаль: «Отсутствие Бензема может стать проблемой для сборной Франции на Евро»

Экс-игрок сборной Франции Эрик Абидаль прокомментировал непопадание нападающего «Реала» Карима Бензема в состав национальной команды на домашний чемпионат Европы. По словам бывшего защитника, это может стать определенной проблемой для трехцветных.

«Бензема – лучший форвард Франции, поэтому его отсутствие станет проблемой для сборной. Однако реальную картину мы сможем увидеть только по результатам. Тем не менее, его выступление за «Реал» заставляет жалеть о том, что его нет в составе.

Но я не тренер. Естественно, многие бы собрали свой состав на Евро, однако решение остается только за Дешамом. Нам нужно уважать его выбор. В сборной Франции большое количество хороших игроков, но невозможно вызвать их всех, так как заявка имеет ограничение», – сказал Абидаль.