Крамарич продолжит карьеру в «Хоффенхайме»

Форвард «Лестера» Андрей Крамарич, выступавший на правах аренды за «Хоффенхайм» во второй половине прошедшего сезона, подписал с немецким клубом контракт на постоянной основе. Клуб из Зинсхайма выкупил права на хорвата у чемпиона Англии.

Нападающий подписал соглашение с «Хоффенхаймом» до 2020-го года.

Крамарич пополнил ряды «Лестера» летом 2015-го года. За игрока «лисы» заплатили «Риеке» для себя девять миллионов евро. В текущем сезоне на счету хорватского футболиста пять голов и две результативные передачи в 17-ти матчах.