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    Михайлович возглавил «Торино»

    «Торино» объявил о назначении Синиши Михайловича на пост главного тренера команды. Бывший наставник «Милана» подписал с «быками» соглашение сроком до 2018 года. Сербский специалист сменил Джампьеро Вентуру, который, по всей вероятности, в ближайшее время возглавит сборную Италии.

    «Благодарен руководству «Торино» за доверие. Тренировать столь престижный клуб – большая честь для меня. Все знают, какие здесь болельщики. Хочу как можно скорее приступить к работе», – прокомментировал свое назначение Михайлович.

    Источник: ФК «Торино»

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    25.05.2016 14:40
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