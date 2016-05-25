Кокорин: «Нам по силам выйти из группы»

Нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал о том, чего ожидает от чемпионата Европы.

«Считаю, нам по силам выйти из группы. Здесь можно вспомнить пример 2008 года, когда удалось это сделать. Хотим повторить тот успех. К тому же нам по большому счету все равно, с какого места попасть в плей-офф. Главное — попасть в 1/8 финала и рассчитывать, что там попадется не самый сильный соперник.

На Евро-2008 оппоненты были совсем другие, но и сейчас нельзя назвать наших конкурентов слабыми. Нужно вспомнить, как Россия ощущала себя на том чемпионате, — это нас очень серьезно настроит. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Разберем каждого из них досконально при подготовке к конкретному матчу и надеемся, что все у нас получится.

Всем известно, что Англия предпочитает атакующий футбол, поэтому с ней, возможно, даже проще создавать моменты, чем со Словакией, которая закрывается, — ей непросто забить. Мы хорошо помним это по нашей последней товарищеской встрече», — сказал футболист.