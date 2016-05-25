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Кокорин: «Нам по силам выйти из группы»

25 мая 2016, 09:55
17

Нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал о том, чего ожидает от чемпионата Европы.

«Считаю, нам по силам выйти из группы. Здесь можно вспомнить пример 2008 года, когда удалось это сделать. Хотим повторить тот успех. К тому же нам по большому счету все равно, с какого места попасть в плей-офф. Главное — попасть в 1/8 финала и рассчитывать, что там попадется не самый сильный соперник.

На Евро-2008 оппоненты были совсем другие, но и сейчас нельзя назвать наших конкурентов слабыми. Нужно вспомнить, как Россия ощущала себя на том чемпионате, — это нас очень серьезно настроит. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Разберем каждого из них досконально при подготовке к конкретному матчу и надеемся, что все у нас получится.

Всем известно, что Англия предпочитает атакующий футбол, поэтому с ней, возможно, даже проще создавать моменты, чем со Словакией, которая закрывается, — ей непросто забить. Мы хорошо помним это по нашей последней товарищеской встрече», — сказал футболист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Георгий 07 01 93 рус
1464159423
бля опять начинается!!!вы выйдите сначала,а потом говорите!опять же обосретесь с какой нить словакией!
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STAFOR13
1464159472
перед каждым турниром так говорите, сначало выйдете а потом можно даже вас похвалить, доказывайте не словами а делом ребят...
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mahb9ik
1464164808
конечно по силам, только кокоша при этом должен не выходить на поле
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ГенГриг
1464165673
На победу в турнире, а не на выходы с групп надо настраиваться.
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Аид666
1464169809
если только тебя в состав не поставят... хотя и без тебя есть в поленнице еще один буратино (
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Serjoga
1464170850
Помню про Бразилию говорили тоже самое! Все по силам! Но.... увидели то, что увидели! С этими игроками сборной (один из ФНЛ-Денисов, 2 запасных-Кокорин и Широков, "непотопляемая и любимая Слуцким оборона-Игнашевич,Акинфеев и Березуцкие) можно выйти из группы при условии, что другие команды будут просто "отбывать номер" на поле! Но это из области фантастики!
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Galdini
1464173239
С таким регламентом цель должна быть минимум 1/4, любой другой результат - это провал
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iuda
1464176761
По силам вам с Дзюбай только чесать языки. А Алинка с тобой поехала?
Ответить
Пчела 672
1464211450
Вечно подающий надежды заговорил)) смех, ты вечная надежда РФПЛ, когда играть то начнёшь нормально?
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D_Fedor
1464241647
Если бы заместо этих юродивых ФК "Ростов" поехал,то смотреть было бы намного интереснее!!!Но увы:)))
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