Слуцкий: «Я намерен тренировать ЦСКА в следующем сезоне»

Правильно сделает,потому что совмещение постов срабатывает ,когда в первенстве есть один суперклуб-как киевское Динамо в 1975 году или хоккейный ЦСКА в 70-80 годах! В остальных случаях сборной руководить должен освобожденный тренер, но не иностранец-только наш специалист способен мотивировать российских игроков!
Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы «Культ Тура» сообщил, что не собирается совмещать эти два поста после чемпионата Европы.
«Этого точно не будет. Я намерен тренировать ЦСКА в следующем сезоне Лиги чемпионов», – сказал Слуцкий.
Напомним, в ЦСКА Слуцкий работает с 2009 года, а национальную команду специалист возглавил в 2015 году.