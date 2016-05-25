Слуцкий: «Я намерен тренировать ЦСКА в следующем сезоне»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы «Культ Тура» сообщил, что не собирается совмещать эти два поста после чемпионата Европы.

«Этого точно не будет. Я намерен тренировать ЦСКА в следующем сезоне Лиги чемпионов», – сказал Слуцкий.

Напомним, в ЦСКА Слуцкий работает с 2009 года, а национальную команду специалист возглавил в 2015 году.