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    Слуцкий: «Я намерен тренировать ЦСКА в следующем сезоне»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы «Культ Тура» сообщил, что не собирается совмещать эти два поста после чемпионата Европы.

    «Этого точно не будет. Я намерен тренировать ЦСКА в следующем сезоне Лиги чемпионов», – сказал Слуцкий.

    Напомним, в ЦСКА Слуцкий работает с 2009 года, а национальную команду специалист возглавил в 2015 году.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.05.2016 01:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 мая 2016, 14:10

      Правильно сделает,потому что совмещение постов срабатывает ,когда в первенстве есть один суперклуб-как киевское Динамо в 1975 году или хоккейный ЦСКА в 70-80 годах! В остальных случаях сборной руководить должен освобожденный тренер, но не иностранец-только наш специалист способен мотивировать российских игроков!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 мая 2016, 12:56

      Естественно надо выбирать ЦСКА. Стадион практически достроен, пойдут трансферы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 мая 2016, 12:29

      Уж лучше пусть сборную возглавляет Леня,чем условный Капелло или Манчини.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 25 мая 2016, 09:29

      А чего не тренировать, половину сами выиграем, половину гинер купит, лафа.....

      -3
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      Рейтинг: +134

      Заря 25 мая 2016, 09:21

      Эта новость подана под соусом. Слуцкий сказал не так всё однозначно. Тем более это было в шуточной программе на Матч ТВ. Забыл как она называется. Там ещё Савин соведущий. Так что особо не ведитесь

      1
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      Рейтинг: +134

      Заря > molotovcoctail 25 мая 2016, 10:55

      Точно!) Спасибо

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 25 мая 2016, 09:16

      Ой, кто то тут лукавит))) Ну посмотрим после Евро!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 мая 2016, 08:55

      Да после Евро его больше ни куда и не возьмут! )))

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      Рейтинг: +527

      трениришко > ufos73 25 мая 2016, 14:41

      в динамо

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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 мая 2016, 07:59

      Молодец! Отличное решение. ЦСКА это надёжно.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 мая 2016, 07:50

      Со сборной у него ничего не получится!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 мая 2016, 07:08

      Из худшего выбирают лучшее...

      -1
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