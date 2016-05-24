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    Акинфеев: «Греция победила на чемпионате Европы, и нам тоже надо к этому стремиться»

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от пребывания в швейцарском Бад-Рагаце, где сегодня прошла первая тренировка команды в рамках подготовки к Евро-2016.

    – Первая тренировка: солнце, воздух, горы. Удалось продышаться после Москвы?

    – Да. Мы прекрасно знали эти места, жили именно в этом отеле перед игрой с Лихтенштейном. Всегда получаю удовольствие в Австрии и Швейцарии, где есть горы. Правда, в первые дни всегда тяжеловато из-за очень чистого воздуха.

    – Напрашивается ассоциация с Леогангом, где сборная Хиддинка жила на Евро-2008.

    – Леоганг был так давно. Сейчас не могу сопоставить все это. Но я помню, как там было хорошо.

    – В Бад-Рагаце есть термальные источники. Купание в них войдет в программу подготовки?

    – Думаю, Леонид Викторович скорее на это ответит. Мне же не 60 лет, чтобы купаться в таких источниках. Они для омоложения нужны. А мы еще до этого не дошли.

    – Сложилось ощущение, что новичок Нойштедтер держался несколько обособленно на тренировке.

    – Нет, почему же. Мы его приняли достаточно хорошо. У нас никогда никакой дедовщины не было. А где он на тренировке держался, вам виднее – вратари занимались на другом поле.

    – Как вы отнесетесь, если Нойштедтер будет выходить на позиции центрального защитника?

    – Давайте так: все вопросы по игре задавайте Леониду Викторовичу. Как я могу ответить на такой вопрос?

    – Вы знали, что в вашей нынешней гостинице жила сборная Греции перед тем, как выиграть Euro-2004?

    – Нет, конечно. За Грецией не следили в тот момент. Это ваше дело – следить за командами. А что касается победы… Греция победила на чемпионате Европы, и нам тоже надо к этому стремиться, – сказал Акинфеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2016 22:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 мая 2016, 17:02

      Ну тогда во всех отношениях стремитесь за Грецией! Сначала зарплаты уравняйте, может потом за премиальные и играть начнете!

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 25 мая 2016, 10:41

      Греции столько денег не платили, сколько вам платят. Они играли ради победы!

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > ManUtd-Volgograd 25 мая 2016, 12:32

      Это верно. За СССР играли за копеечные премиальные, гордились вызовом в сборную! И результаты соответственно были. А сейчас...

      2
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 25 мая 2016, 05:32

      Очередной позор нас ждёт и максимум 4 игры

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 24 мая 2016, 23:12

      Вот, виден боевой настрой. Побольше сэйвов тебе, Капитан, и поменьше пропущенных мячей!

      -1
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