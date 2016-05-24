Джака станет одним из самых дорогостоящих игроков «Арсенала»

Переход хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Гранита Джаки в лондонский «Арсенал» может стать третьим по объему вложения в истории лондонского клуба.

По информации источника, «канониры» заплатят за швейцарца около 38,5 миллиона евро. На данный момент лидером рейтинга самых дорогих приобретений остается хавбек Месут Озил (52 миллиона евро), а на втором месте идет Алексис Санчес (44,8 миллиона евро).

В минувшем сезоне Джака сыграл в Бундеслиге 28 матчей, в которых отметился тремя мячами.