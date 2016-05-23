Ван Гаал: «Я безумно расстроен, что не смог реализовать свои планы на третий год в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал, расторгнувший свой контракт с манкунианцами, выступил с заявлением на официальном сайте клуба.

«Для меня было честью тренировать такой великий клуб, как «Манчестер Юнайтед», работая здесь, я исполнил свою давнюю мечту.

Я горд тем, что помог команде выиграть Кубок Англии в 12-й раз в истории клуба. За всю свою тренерскую карьеру я смог завоевать 20 разных трофеев, но эта историческая победа с «МЮ» всегда будет одним из самых главных достижений моей жизни.

Я безумно расстроен, что я не смог реализовать свои планы на третий год работы в клубе, но я уверен, что тот фундамент, который мы заложили, позволит «МЮ» двигаться вперед.

Работая в Нидерландах, Испании и Германии, я всегда мечтал когда-нибудь поработать в Англии, стать частью местной культуры. И сейчас я могу сказать, что этот опыт стоил того, это было великолепно.

Я хотел бы поблагодарить своих игроков и пожелать им удачи в следующем сезоне. С ними было очень приятно работать, и я особенно горд тем, что многие молодые игроки получили свой шанс попасть в основной состав. С нетерпением жду их новых достижений в будущем.

Я также хочу поблагодарить руководство и владельцев «Манчестер Юнайтед» за возможность тренировать этот великий клуб. Отдельного слова заслуживают и наши великолепные болельщики, они действительно лучшие в мире.

Я многим обязан нашему тренерскому штабу, который полностью отдавал себя команде. Я благодарен каждому человеку, работающему в клубе: физиотерапевтам, медикам, администрации, сотрудникам пресс-службы, тренерам академии и всем людям, поддерживавшим меня за время работы в «Юнайтед». За все мои 25 лет работы тренером меня никогда так не поддерживали.

И, наконец, я хочу выразить особую благодарность сэру Алексу Фергюсону и сэру Бобби Чарльтону за то, что я и моя семья чувствовали себя как дома за время моей работы в «Манчестер Юнайтед», — заявил ван Гаал.