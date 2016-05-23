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  • Ван Гаал: «Я безумно расстроен, что не смог реализовать свои планы на третий год в «МЮ»

Ван Гаал: «Я безумно расстроен, что не смог реализовать свои планы на третий год в «МЮ»

23 мая 2016, 22:56
7

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал, расторгнувший свой контракт с манкунианцами, выступил с заявлением на официальном сайте клуба.

«Для меня было честью тренировать такой великий клуб, как «Манчестер Юнайтед», работая здесь, я исполнил свою давнюю мечту.

Я горд тем, что помог команде выиграть Кубок Англии в 12-й раз в истории клуба. За всю свою тренерскую карьеру я смог завоевать 20 разных трофеев, но эта историческая победа с «МЮ» всегда будет одним из самых главных достижений моей жизни.

Я безумно расстроен, что я не смог реализовать свои планы на третий год работы в клубе, но я уверен, что тот фундамент, который мы заложили, позволит «МЮ» двигаться вперед.

Работая в Нидерландах, Испании и Германии, я всегда мечтал когда-нибудь поработать в Англии, стать частью местной культуры. И сейчас я могу сказать, что этот опыт стоил того, это было великолепно.

Я хотел бы поблагодарить своих игроков и пожелать им удачи в следующем сезоне. С ними было очень приятно работать, и я особенно горд тем, что многие молодые игроки получили свой шанс попасть в основной состав. С нетерпением жду их новых достижений в будущем.

Я также хочу поблагодарить руководство и владельцев «Манчестер Юнайтед» за возможность тренировать этот великий клуб. Отдельного слова заслуживают и наши великолепные болельщики, они действительно лучшие в мире.

Я многим обязан нашему тренерскому штабу, который полностью отдавал себя команде. Я благодарен каждому человеку, работающему в клубе: физиотерапевтам, медикам, администрации, сотрудникам пресс-службы, тренерам академии и всем людям, поддерживавшим меня за время работы в «Юнайтед». За все мои 25 лет работы тренером меня никогда так не поддерживали.

И, наконец, я хочу выразить особую благодарность сэру Алексу Фергюсону и сэру Бобби Чарльтону за то, что я и моя семья чувствовали себя как дома за время моей работы в «Манчестер Юнайтед», — заявил ван Гаал.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед ван Гаал Луи
Комментарии (7)
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El_Chori
1464039816
Класс! Спасибо и тебе. Го к нам:3
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Simbirsk
1464040470
МЮ не команда Ван Гаала
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ivanthebest
1464042143
Хорошо сказал. Удачи и тебе в дальнейшем.
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бочаров
1464044877
Сказано хорошо,спросите сколь они ему отвалили отступных,можно было и жопу полизать.
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mutabor0992
1464055602
Глэйзеры-дебилы!!!
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Dagestan777
1464079783
Если честно мне жалко стало его. Да и еще Моуринью не тот который нужен МЮ. Жаль
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Marchen
1464082115
за 2 года можно было показать чего он хотя бы хочет от команды, а так - игры не было.
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