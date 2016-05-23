Газзаев: «Лучший показатель работы Луческу – 22 трофея за 12 лет»

в Хохляндии за 12 лет любой тренер мог выиграть столько трофеев не велика заслуга там всего две команды а когда там ДинамоК руководили наши тренеришки типа Семина и Газзаева то вообще там царствовала одна команда Шахтар
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал информацию о скором назначении экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу в «Зенит».
«Луческу – очень опытный тренер и приятный человек. Лучший показатель его работы – 22 трофея за 12 лет. Единственное, возраст… Но он успешно работал в «Шахтере». Посмотрим, как будет продолжаться его карьера», – заявил Газзаев в эфире «Матч ТВ».