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    Газзаев: «Лучший показатель работы Луческу – 22 трофея за 12 лет»

    Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал информацию о скором назначении экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу в «Зенит».

    «Луческу – очень опытный тренер и приятный человек. Лучший показатель его работы – 22 трофея за 12 лет. Единственное, возраст… Но он успешно работал в «Шахтере». Посмотрим, как будет продолжаться его карьера», – заявил Газзаев в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2016, 23:38

      в Хохляндии за 12 лет любой тренер мог выиграть столько трофеев не велика заслуга там всего две команды а когда там ДинамоК руководили наши тренеришки типа Семина и Газзаева то вообще там царствовала одна команда Шахтар

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt > Garrincha58 24 мая 2016, 07:31

      не завидуйте... они и на международной арене... себя проявляют... состав-результат у них оптимальный!

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