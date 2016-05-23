«МЮ» объявил об уходе ван Гаала

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Луи ван Гаала с поста главного тренера команды. Исполнительный директор клуба Эд Вудворд поблагодарил голландца за проделанную работу и отметил завоевание командой Кубка Англии.

«Ван Гаал показал профессионализм во время своей работы в клубе. Он оставил нам наследие в виде молодых игроков, в которых он вселил уверенность. Все в клубе желают ему всего самого лучшего», – заявил Вудворд.

Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.