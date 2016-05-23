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    Росицки: «Я прочитал письмо мальчика из Сирии и решил не сдаваться»

    Полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки назвал причину, по которой решил продолжить свою карьеру и поехать с командой на Евро-2016.

    «Как только я попал в лазарет, понял, что не хочу заканчивать карьеру таким образом. Мне приходили слова поддержки со всего мира – не только от одноклубников, но и от обычных людей, для которых моя история послужила источником вдохновения.

    Я получил письмо от мальчика из лагеря беженцев в Сирии, который рассказал, что очень хочет снова увидеть меня на поле. Это тронуло меня до глубины души. Я увидел, что футбол имеет огромное значение в жизни людей. Я был потрясен, это действительно повлияло на меня и заставило отбросить мысли о том, чтобы сдаться. Это стало импульсом продолжать играть, а не прощаться с карьерой, сидя на скамейке», – заявил Росицки.

    Источник: УЕФА

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    23.05.2016 20:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 24 мая 2016, 06:15

      Да давай играй.

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