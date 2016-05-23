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  • Миранчук: «В матче с «Зенитом» Дзюба кричал: «Я тебя поймаю, я тебя найду»

Миранчук: «В матче с «Зенитом» Дзюба кричал: «Я тебя поймаю, я тебя найду»

23 мая 2016, 13:53
27

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о последствиях конфликта с игроками «Зенита» в матче 29-го тура чемпионата России.

– Расскажите о том инциденте в матче с «Зенитом», когда вы откинули мяч перед выполнением «стандарта» соперником. Зачем вы так сделали? Что у вас случилось с вратарем петербуржцев Юрием Лодыгиным?

– А что было с Лодыгиным? Ничего.

– Он подбежал как сумасшедший к вам и что-то требовал.

– Ну, наверное, первый эпизод был связан с моей желтой карточкой, разозлился, ведь там офсайда не было, прошу заметить. Я с ним зацепился, а второй момент… Я вообще в шоке, что все так отреагировали, если честно. Давайте рассудим. Я оттолкнул мяч, правильно? Меня наказали за это красной карточкой. Правильно? Я ушел. То есть замена не произведена, потому что меня удалили. Мы оказались вдесятером. Оставалось 15 секунд до конца игры, был бы последний штрафной, и на этом бы закончили. А я добавил им атаки три, наверное. И я не знаю, почему все побежали и так отреагировали. Я получил красную карточку, я ушел, продлил вам время еще. То есть почему такая агрессия была? Я вообще не понимаю.

– Но зачем вы вообще так поступили?

– Если честно, в том моменте я себя не очень хорошо контролировал, какие-то эмоции нахлынули. Все-таки нужно было овладеть ими. Впредь буду аккуратнее.

– Тренер не стал ничего говорить?

– Некоторые ребята спустя время даже посмеивались, спрашивали: «Тебе что в голову взбрело?».

– Что вам Дзюба кричал?

– «Я тебя поймаю!», «я тебя найду».

– Не было продолжения этой истории, не писал он вам в соцсетях, не звонил?

– Зачем меня искать, я в «Локомотиве». Большая Черкизовская улица, 125. Я думаю, это у него эмоции были. Понимал, что уже не победить им, и вот…

– Как думаете, эта ситуация вашему имиджу не повредит? Все-таки молодой игрок, все хорошо о вас отзываются.

– Я же говорю, что не понимаю, почему все так встрепенулись. Многие игроки в нашем чемпионате откидывают мяч. Тем более я поплатился за это. Я думаю, ни на что это не повлияет.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Миранчук Алексей Лодыгин Юрий
Комментарии (27)
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Диктор
1464001193
Позор для команды и лично игрока,и еще хотели чтобы ЭТА команда в еврокубках играла-зачем????? Позорить нас на весь мир????Поступок обыкновенного быд.ла.
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kazak1975
1464001445
Туговато у кочегаров с дисциплинкой. Один- турков провоцирует на расправу с болелами, другой просто себя не контролирует.
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Freyk
1464001660
Действительно, чего так все встрепенулись, всего лишь взял и выкинул мяч перед пробитием штрафного.
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Zly
1464002439
А теперь давайте рассмотрим эпизод с красной карточкой. Но что было до нее. А там было нарушение на половине Зенита и судья показал выполнять штрафной по свистку. Халк же выполнил передачу, судья свистнул и выдал желтую Халку. Халк начал на повышенных тонах заговаривать с судьей. Теперь вся суть - Зенит должен был повторить штрафной со своей половины поля, а мяч находился на половине поля Локо. Миранчуку кто-то из тренеров сказал откинуть мяч обратно. Вот вся заварушка и началась. Судьи видимо снова накосячили. Пересмотрите данный эпизод
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andr2112
1464002809
У Дзюбы ориентация нормальная, его на мужиков не тянет. А ты поступил как баба, вот Дзюба и пообещал, что найдет тебя и .......сделает тебе приятно)
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андрей андреев
1464004762
Дзюба по бабам много бегает,как бы на конец себе что нибудь не нашел
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1bear
1464005930
...поганенький поступок Миранчука, ещё и интервью...
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Финт
1464010779
Всё верно,игровые эмоции нечего такого страшного он не сделал,тем более его удалили!
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порт
1464011236
Жаль что ты так хорошо бегаешь.
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СЛАВА 81
1464011926
Миранчук тупой . Посмотрите фото в социальных сетях , которые он сам делал удивитесь. На всех фото Миранчук показывает средний палец.
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