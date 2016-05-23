Миранчук: «В матче с «Зенитом» Дзюба кричал: «Я тебя поймаю, я тебя найду»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о последствиях конфликта с игроками «Зенита» в матче 29-го тура чемпионата России.

– Расскажите о том инциденте в матче с «Зенитом», когда вы откинули мяч перед выполнением «стандарта» соперником. Зачем вы так сделали? Что у вас случилось с вратарем петербуржцев Юрием Лодыгиным?

– А что было с Лодыгиным? Ничего.

– Он подбежал как сумасшедший к вам и что-то требовал.

– Ну, наверное, первый эпизод был связан с моей желтой карточкой, разозлился, ведь там офсайда не было, прошу заметить. Я с ним зацепился, а второй момент… Я вообще в шоке, что все так отреагировали, если честно. Давайте рассудим. Я оттолкнул мяч, правильно? Меня наказали за это красной карточкой. Правильно? Я ушел. То есть замена не произведена, потому что меня удалили. Мы оказались вдесятером. Оставалось 15 секунд до конца игры, был бы последний штрафной, и на этом бы закончили. А я добавил им атаки три, наверное. И я не знаю, почему все побежали и так отреагировали. Я получил красную карточку, я ушел, продлил вам время еще. То есть почему такая агрессия была? Я вообще не понимаю.

– Но зачем вы вообще так поступили?

– Если честно, в том моменте я себя не очень хорошо контролировал, какие-то эмоции нахлынули. Все-таки нужно было овладеть ими. Впредь буду аккуратнее.

– Тренер не стал ничего говорить?

– Некоторые ребята спустя время даже посмеивались, спрашивали: «Тебе что в голову взбрело?».

– Что вам Дзюба кричал?

– «Я тебя поймаю!», «я тебя найду».

– Не было продолжения этой истории, не писал он вам в соцсетях, не звонил?

– Зачем меня искать, я в «Локомотиве». Большая Черкизовская улица, 125. Я думаю, это у него эмоции были. Понимал, что уже не победить им, и вот…

– Как думаете, эта ситуация вашему имиджу не повредит? Все-таки молодой игрок, все хорошо о вас отзываются.

– Я же говорю, что не понимаю, почему все так встрепенулись. Многие игроки в нашем чемпионате откидывают мяч. Тем более я поплатился за это. Я думаю, ни на что это не повлияет.