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    Зинченко покинет «Уфу» летом на правах свободного агента

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко приобретет статус свободного агента в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

    «С Зинченко у нас закончился контракт, игрок сам отказался его продлевать. И он покинет команду. В качестве свободного агента? Да. Я не буду комментировать предложения, которые приходили по нему в клуб. Но он точно покидает футбольный клуб «Уфа». Игрок сам этого захотел», – проинформировал Газизов.

    Напомним, этой весной в СМИ появлялась информация об интересе к Зинченко со стороны «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии».

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2016 14:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 мая 2016, 08:57

      Боруссия еще ладно,но МЮ очень рано.В Ростов или Лестер надо ему,где народу немного,игроки звёзд с неба не хватают,а тренера грамотные любят подключать молодёжь и дорожат каждым своим кадром.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 22 мая 2016, 20:51

      Хороший парнишка ! Но ему ещё расти и расти надо А все разговоры о Боруссиях и Манчестерах -глупость !

      0
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      Рейтинг: +22

      liit 22 мая 2016, 15:04

      куда

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      famylka1 22 мая 2016, 14:41

      продаст мусу купит смолова

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox > famylka1 22 мая 2016, 15:06

      На Смолова у Гинера денег не хватит

      -1
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      Рейтинг: +27

      famylka1 22 мая 2016, 14:40

      гинер подпишет его

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 22 мая 2016, 14:32

      правильно, нечего там делать))

      -2
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