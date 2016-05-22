Мутко: «Один из лучших игроков РФПЛ Гилерме заслуженно вызван в сборную»

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен списком игроков, которые поедут в составе сборной России во Францию на чемпионат Европы 2016 года.

«Я поздравляю всех футболистов, которые вызваны на игры сборной России по футболу. Это некая новая страница может быть. Мы с вами пригласили новых людей, которые получили гражданство России – глобальный мир, мы открытая страна. Гилерме сегодня один из лучших игроков российского чемпионата, думаю, что он заслуженно вызван в национальную команду», — заключил Мутко.