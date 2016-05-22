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  • Мутко: «Один из лучших игроков РФПЛ Гилерме заслуженно вызван в сборную»

Мутко: «Один из лучших игроков РФПЛ Гилерме заслуженно вызван в сборную»

22 мая 2016, 10:47
14

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен списком игроков, которые поедут в составе сборной России во Францию на чемпионат Европы 2016 года.

«Я поздравляю всех футболистов, которые вызваны на игры сборной России по футболу. Это некая новая страница может быть. Мы с вами пригласили новых людей, которые получили гражданство России – глобальный мир, мы открытая страна. Гилерме сегодня один из лучших игроков российского чемпионата, думаю, что он заслуженно вызван в национальную команду», — заключил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Гилерме Мутко Виталий
Комментарии (14)
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1cent
1463904829
мудко, вагинер, вот кто правит нашим футболом
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алекс88
1463905667
Справедлив был бы вызов джанаеча....да и вообще не вызов ни одного игрока из 2ой команды...да еще и меньше всех пропустивш х....это как то не логично....впрочем как и всегда у нас
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dobrynia
1463905986
Поживем увидим.
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Black Giz
1463906351
Лично мне вообще не нравится список людей, вызванных в сборную. Половине из них тут делать не ...уй.
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AspiD123
1463908840
Чего вы тут развели? Третий вратарь-это человек, который на 99% не сыграет ни минуты.
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MURAD F. A.
1463910447
вопросов много, а не факт что ответы будут
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463920691
Мутко берет на себя ответственность за назначение Слуцкого тренером сборной? Думаю-- НЕТ!
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