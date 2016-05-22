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    Бубнов: «Динамо» — это и есть ФНЛ; не уверен, что они вернутся через год»

    Бывшего футболиста «Динамо» и «Спартака» Александра Бубнова не сильно удивил вылет московского «Динамо» из высшего дивизиона чемпионата России.

    «Я долго сомневался, но теперь могу сказать – вылет «Динамо» абсолютно закономерен. До последнего верил, что этого не случится и даже поставил, что бело-голубые обыграют «Зенит» – 1:0 и попадут в стыки. Где-то стандарт поможет, или другое чудо. Но – не случилось.

    «Динамо» в своем нынешнем виде – это и есть ФНЛ. Ни лидеров, ни взрывной молодежи. Квалификация игроков – крайне низкая. Всю весеннюю часть команда просто провалила напрочь. Выиграли за счет большой удачи только матч в Уфе, все остальное – безвольная игра. Даже сейчас, когда победа была нужна кровь из носа – я не увидел ровным счетом ни-че-го! Все потому, что нет квалификации у игроков. Уровень большинства – как раз для первого дивизиона. А те лидеры и опытные игроки, что были – имею в виду Денисова, Ионова – просто растворились среди остальных.

    Вернется ли «Динамо» через год? Не знаю, не уверен. Все это очень сложно. Слишком много проблем в клубе – нет грамотного руководства, нет тренера, нет штаба, нет селекции. Надо все это поднимать с колен», — заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.05.2016 07:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 мая 2016, 17:48

      Если рук-во продолжит в том же духе,я не удивлюсь если динамо повторит судьбу Торпедо...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 22 мая 2016, 12:52

      Молодец Бубен задним умом мы все гении, где вы аналитики раньше были когда ещё перед новым годом видно было что Кобель не тянет, а клубом руководят бухгалтера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 мая 2016, 12:49

      специалист великий, мир не видал такого

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 22 мая 2016, 12:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бубнов гавнюк

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 12:00

      Жаль конечно, но скорее всего, так и есть, сейчас оботруться годик парни, и потом покажут реальный уровень. Но всё только произойдёт если ВТБ захочет.

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 мая 2016, 10:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто помнит такую команду "Москва"?
      Так же через пять лет забудут "Динамо".

      -10
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 мая 2016, 12:04

      Не сравнивай

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 22 мая 2016, 10:51

      Болелам Динамо - терпения! Но, вообще, это отрыжка за 1976, когда Динамо сплавило Спартак в пердив...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 22 мая 2016, 10:47

      Денисов все-таки развалил днище, как его однажды просили об этом фанаты "Зенита"))

      -2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 мая 2016, 10:19

      насколько помню за сборную из первой лиги играл только андреев из СКА Ростов...но это был классный игрок а не болтливое дерьмо...

      0
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      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 22 мая 2016, 10:00

      Денисов профессионален. Две команды после смены курса, инициированной им, вылетели в ФНЛ. Гарик, давай в спартак. Там как раз опорник нужен...

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Ганнибал Лектор 22 мая 2016, 12:09

      Ни за что, не нужен нам в Спартак такой игрок у нас федуна хватает для развала команды

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Ганнибал Лектор 22 мая 2016, 12:52

      истину глаголишь

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > MURAD F. A. 1 октября 2016, 18:41

      Вах!

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