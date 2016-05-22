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  • Бубнов: «Динамо» — это и есть ФНЛ; не уверен, что они вернутся через год»

Бубнов: «Динамо» — это и есть ФНЛ; не уверен, что они вернутся через год»

22 мая 2016, 07:36
22

Бывшего футболиста «Динамо» и «Спартака» Александра Бубнова не сильно удивил вылет московского «Динамо» из высшего дивизиона чемпионата России.

«Я долго сомневался, но теперь могу сказать – вылет «Динамо» абсолютно закономерен. До последнего верил, что этого не случится и даже поставил, что бело-голубые обыграют «Зенит» – 1:0 и попадут в стыки. Где-то стандарт поможет, или другое чудо. Но – не случилось.

«Динамо» в своем нынешнем виде – это и есть ФНЛ. Ни лидеров, ни взрывной молодежи. Квалификация игроков – крайне низкая. Всю весеннюю часть команда просто провалила напрочь. Выиграли за счет большой удачи только матч в Уфе, все остальное – безвольная игра. Даже сейчас, когда победа была нужна кровь из носа – я не увидел ровным счетом ни-че-го! Все потому, что нет квалификации у игроков. Уровень большинства – как раз для первого дивизиона. А те лидеры и опытные игроки, что были – имею в виду Денисова, Ионова – просто растворились среди остальных.

Вернется ли «Динамо» через год? Не знаю, не уверен. Все это очень сложно. Слишком много проблем в клубе – нет грамотного руководства, нет тренера, нет штаба, нет селекции. Надо все это поднимать с колен», — заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Бубнов Александр
Комментарии (22)
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порт
1463893018
Сейчас основная часть игроков уйдёт из динамо, придут новые игроки новый тренер. Нужно будет время для сыгранности. Так что годика через три, четыре, если захотят, может и вернуться в ПЛ.
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Sviro
1463897779
Интересно, найдётся ещё какой тренер, который пригласит денисова в команду. Кому ещё нужен скандальный футболист-хапуга?
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woyser
1463898019
Откровенно Динамо жаль. Но не этих игроков, не эту команду, а сам клуб с его историей и традициями.
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Ганнибал Лектор
1463900420
Денисов профессионален. Две команды после смены курса, инициированной им, вылетели в ФНЛ. Гарик, давай в спартак. Там как раз опорник нужен...
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18JG
1463903265
Денисов все-таки развалил днище, как его однажды просили об этом фанаты "Зенита"))
Ответить
palych1974
1463903483
Болелам Динамо - терпения! Но, вообще, это отрыжка за 1976, когда Динамо сплавило Спартак в пердив...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463903555
Кто помнит такую команду "Москва"? Так же через пять лет забудут "Динамо".
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Пчела 672
1463907623
Жаль конечно, но скорее всего, так и есть, сейчас оботруться годик парни, и потом покажут реальный уровень. Но всё только произойдёт если ВТБ захочет.
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343443
1463909555
бубнов гавнюк
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MURAD F. A.
1463910546
специалист великий, мир не видал такого
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