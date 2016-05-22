Бубнов: «Динамо» — это и есть ФНЛ; не уверен, что они вернутся через год»

Бывшего футболиста «Динамо» и «Спартака» Александра Бубнова не сильно удивил вылет московского «Динамо» из высшего дивизиона чемпионата России.

«Я долго сомневался, но теперь могу сказать – вылет «Динамо» абсолютно закономерен. До последнего верил, что этого не случится и даже поставил, что бело-голубые обыграют «Зенит» – 1:0 и попадут в стыки. Где-то стандарт поможет, или другое чудо. Но – не случилось.

«Динамо» в своем нынешнем виде – это и есть ФНЛ. Ни лидеров, ни взрывной молодежи. Квалификация игроков – крайне низкая. Всю весеннюю часть команда просто провалила напрочь. Выиграли за счет большой удачи только матч в Уфе, все остальное – безвольная игра. Даже сейчас, когда победа была нужна кровь из носа – я не увидел ровным счетом ни-че-го! Все потому, что нет квалификации у игроков. Уровень большинства – как раз для первого дивизиона. А те лидеры и опытные игроки, что были – имею в виду Денисова, Ионова – просто растворились среди остальных.

Вернется ли «Динамо» через год? Не знаю, не уверен. Все это очень сложно. Слишком много проблем в клубе – нет грамотного руководства, нет тренера, нет штаба, нет селекции. Надо все это поднимать с колен», — заявил Бубнов.