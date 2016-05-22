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    Горлукович: «В своих бедах «Динамо» виновато само»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович поделился мнением о вылете «Динамо» из РФПЛ. Отметим, что бело-голубые впервые в истории покидают высший дивизион российского футбола.

    «Люди, которые довели «Динамо» до такого состояния, должны ответить за свою работу, а не переводить стрелки. Уже не имеет значения, кто в последнем туре играл в поддавки. В своих бедах динамовцы виноваты сами. Думаю, сейчас клуб ждет серьезная чистка», – сказал Горлукович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2016 01:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 22 мая 2016, 09:52

      Дико приятное событие. Кто проживает на Дне океана? - Московское Динамо!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 22 мая 2016, 01:17

      Это точно!!

      1
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