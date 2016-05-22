Горлукович: «В своих бедах «Динамо» виновато само»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович поделился мнением о вылете «Динамо» из РФПЛ. Отметим, что бело-голубые впервые в истории покидают высший дивизион российского футбола.

«Люди, которые довели «Динамо» до такого состояния, должны ответить за свою работу, а не переводить стрелки. Уже не имеет значения, кто в последнем туре играл в поддавки. В своих бедах динамовцы виноваты сами. Думаю, сейчас клуб ждет серьезная чистка», – сказал Горлукович.