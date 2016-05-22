Ван Гаал: «Я не хочу говорить об увольнении, мне нужно освежить состав»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал отказался комментировать слухи о своем скором увольнении из команды.

«Меня уже полгода увольняют из команды. Я не хочу говорить о своем уходе. Я горжусь тем, что стал первым тренером после Фергюсона, который выиграл с «Манчестер Юнайтед» важный трофей. После прихода в клуб я говорил, что мы находимся в переходном периоде. Сейчас мне нужно освежить состав перед новым сезоном», – заявил ван Гаал.

Напомним, ранее появилась информация о том, что голландец будет уволен со своего поста в понедельник.