Шишкин: «О вызове на Евро-2016 я узнал из интернета»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал свой вызов в сборную России на Евро-2016.

«Честно, не ожидал, просто так сложилось, что из-за травмы я пропустил практически все сборы, вторую часть чемпионата чуть ли не всю пропустил, вышел только в последних трех матчах. Процентов на 30 я, конечно, думал, что меня могут вызвать в сборную, но вообще тяжело было это представить. Но я уже полностью набрал форму и готов помочь сборной на Евро. Но мой вызов, я думаю, больше связан с травмированными игроками. Я узнал обо всем из интернета», – заявил Шишкин.