Пименов: «Головина можно взять на Евро»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал шансы хавбека ЦСКА Александра Головина поехать в составе сборной России на Евро-2016.



«Александр Головин может, конечно, посидеть на лавке на Евро-2016. В товарищеском матче с Францией (2:4), на мой взгляд, он выглядел не хуже всех. Но первый гол в наши ворота привез он.



Головин забил два «Краснодару», а второй матч против них простоял. Вот тебе и молодой, нестабильный. На перспективу его можно взять, чтобы пришла та самая стабильность», — сказал Пименов.