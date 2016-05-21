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  • Гарай не поедет на Кубок Америки в составе сборной Аргентины

Гарай не поедет на Кубок Америки в составе сборной Аргентины

21 мая 2016, 06:37
14

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино назвал имена 23 футболистов, которые примут участие в Кубке Америки-2016. Интересно, что в итоговую заявку не попал защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, хотя этот футболист присутствовал в предварительном списке.

Также наставник национальной команды отказался от услуг нападающих Карлоса Тевеса («Бока Хуниорс») и Пауло Дибалы («Ювентус).

Кубок Америки пройдет с 3 по 26 июня в США. Сборная Аргентины сыграет в группе D со сборными Чили, Панамы и Боливии.

Источник: Twitter
Аргентина Аргентина Зенит Гарай Эсекьель Мартино Херардо
Комментарии (14)
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АртурZaСМ
1463805981
Мартино полный мешок!!! Не взять защитника , который на прошлом ЧМ тащил оборону сборной Аргентины на своих плечах... и взять при этом никакущего, уехавшего за баблом хз куда, Лавесси и выкинуть Дибалу с Тевесом.. Отстойнейший тренер. Это было понятно еще когда он возглавлял Барсу... зуб даю , что Игуаин в очередной раз обо.с.рется в сборной... Ни Сабалеты , ни Гарая, ни Дибалы, ни Тевеса вот мешок а...
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dezmond_87
1463813372
Ладно еще не взять возрастного Тевеса, но играть без молодого Дибалы - это странное решение
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Ele13
1463817309
Лавесси вместо Дибалы? Мартино в своём уме?
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diadushka
1463819291
Да все правильно он решил! Дибала молод и сразу чтобы звезду не поймал, пусть еще дерзает, все равно он попадет в сборную, вопрос времени! А Гарая не взял тоже понятно почему, это ведь игрок всего лишь зенита!
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diadushka
1463819387
мудко промутись лучше Дибалу натурализуй))) а то всяких нойштетеров натурализуешь)
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ZENIT GOAL
1463820531
Непонятно,чем Мартино думает...Гарай - один из лучших ЦЗ на данный момент,он это доказал на ЧМ.Хотя, может быть, из-за его травмы и недостатка практики в 2016 году.
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ivanthebest
1463823422
Походу Гарай как-то раз косо посмотрел на Месси... Месси взял и обиду затаил...
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Raxor
1463824405
мне кажется что и тевез, и дибала, лучше лавесси, и рохо вместо гарая..
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Raxor
1463824439
видимо гарай поставил крест на карьере в сборной после перехода в зенит
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vanesss1981
1463866203
жаль(((
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