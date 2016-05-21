Гарай не поедет на Кубок Америки в составе сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино назвал имена 23 футболистов, которые примут участие в Кубке Америки-2016. Интересно, что в итоговую заявку не попал защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, хотя этот футболист присутствовал в предварительном списке.

Также наставник национальной команды отказался от услуг нападающих Карлоса Тевеса («Бока Хуниорс») и Пауло Дибалы («Ювентус).



Кубок Америки пройдет с 3 по 26 июня в США. Сборная Аргентины сыграет в группе D со сборными Чили, Панамы и Боливии.