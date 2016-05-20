Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Срна, Марлос и семь игроков «Севильи» – в сборной сезона Лиги Европы

    УЕФА определил символическую сборную по итогам минувшего сезона Лиги Европы. Напомним, что второй по значимости европейский трофей выиграла «Севилья», которая в финале переиграла «Ливерпуль».

    В команду лучших попали семь подопечных Унаи Эмери, а также по два футболиста из «Шахтера», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля». Еще по одному представителю имеют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетик» и «Вильярреал».

    Вратари: Давид Сория («Севилья»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

    Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Дарио Срна («Шахтер»), Адиль Рами, Мариано («Севилья»);

    Полузащитники: Эмре Джан, Филиппе Коутиньо (оба – «Ливерпуль»), Гонсало Кастро («Боруссия» Дортмунд), Марлос («Шахтер»), Эвер Банега, Гжегож Крыховяк, Стивен Н'Зонзи (все – «Севилья»);

    Нападающие: Ариц Адурис («Атлетик»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд), Кевин Гамейро («Севилья»), Седрик Бакамбу («Вильярреал»).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2016 18:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 20 мая 2016, 20:48

      кто выиграл того и больше

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 20 мая 2016, 18:40

      странно,что из Спарты никого нет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11