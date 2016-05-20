Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халк: «Когда я пришел в «Зенит», в команде была очень тяжелая атмосфера»

    Нападающий «Зенита» Халк рассказал о своем пребывании в петербургском клубе на первых порах. Напомним, что бразильский форвард перешел в стан сине-бело-голубых из «Порту» в 2012 году. С тех пор он провел в составе команды 147 матчей, в которых забил 77 голов.

    «Я не хотел бы говорить о плохом. Я всегда стараюсь забывать плохое и то, что не сделало меня счастливым. То время мне помогло только в одном — стать сильнее. В команде была очень тяжелая атмосфера, но сейчас, к счастью, все хорошо, и у нас прекрасная атмосфера и замечательный коллектив, в котором все дружат и все друг друга уважают, что самое важное», – сказал Халк.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2016 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 21 мая 2016, 06:26

      Пришёл дзюба-стало легче...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 мая 2016, 18:28

      СЕЙЧАС ОБСТАНОВКА НЕ ЛУЧШЕ)))))
      МНОГИЕ ЛЕГИ НЕДОВОЛЬНЫ ПОЛИТИКОЙ ПРОЕКТА)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 20 мая 2016, 18:25

      А почему бы не предположить, что Халк просто нормальный мужик и внёс свою лепту в нормализацию микроклимата...разве такое не может быть? Про нижеперечисленных парней мы много чего "замечательного" слыхивали...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      latka1 20 мая 2016, 16:46

      А сейчас атмосфера по - легче?:)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11