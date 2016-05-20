Матч «Наполи» – «Фрозиноне» подозревается в договорном исходе

Встреча 38-го тура Серии А между «Наполи» и «Фрозиноне» попала под подозрение итальянской прокуратуры, которая уже начала расследование по этому матчу.

В этой игре гости не решали каких-либо турнирных задач, тогда как хозяева боролись за второе место в турнирной таблице, дающее право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа.

Отмечается, что накануне поединка букмекерские конторы зафиксировали чересчур большое количество ставок на то, что футболист «Фрозиноне» получит в этом матче красную карточку. Напомним, что уже на 13-й минуте встречи полузащитник гостей Мирко Гори был удален с поля за фол на Лоренцо Инсинье.