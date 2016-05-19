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    «Лилль» выразил желание сохранить Эдера

    Агент Миккель Бек, представляющий интересы нападающего «Лилля» Эдера сообщил, что французский клуб выразил желание сохранить футболиста в своем составе. Правами на португальца владеет «Суонси», однако форвард также не горит желанием возвращаться в Англию и хочет продолжить выступления в Лиге 1.

    «Мы держим этот вопрос под контролем. «Лилль» хочет сохранить Эдера. Сам игрок также не хочет покидать французский клуб.

    Эдер чувствует, что нашел подходящее для себя место. Переговоры продолжаются», – цитирует Бека Get French Football News.

    Игрок, выступающий за «Лилль» на правах аренды, принял участие в 13-ти играх Лиги 1, отметившись шестью забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 19:26
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