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    У «Краснодара» появился новый технический партнер

    «Краснодар» подписал долгосрочный контракт с новым техническим партнером – спортивным брендом PUMA. Договор вступит в силу с 1 августа 2016 года. Помимо экипировки основной команды и дублирующего состава ФК «Краснодар» домашней, выездной, кубковой и тренировочной формой, компания разработает игровую и тренировочную формы для Академии и школы ФК «Краснодар». Также новый партнер обладает лицензионным правом на разработку, производство и продажу одежды спортивного стиля и футбольной атрибутики для болельщиков ФК «Краснодар».

    «Футбольный клуб «Краснодар» этим сотрудничеством начинает новую страницу в истории. Наша философия включает в себя инновационность во всех направлениях. Мы стремимся, чтобы командам большой футбольной семьи «Краснодара» сопутствовали только лучшие технологии, и в этом смысле продукция компании PUMA придаст импульс нашему движению вперед. Мы нацелены развиваться и побеждать – вместе с нашим новым партнером», – заявил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.05.2016 12:52
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