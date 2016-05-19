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    Малафеев: «Сказал жене, что теперь она будет заниматься сексом с бизнесменом»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился подробностями своего разговора с женой после того, как завершил игровую карьеру.

    «Жена подбежала ко мне, поцеловала и говорит: «Дорогой, и чего, теперь я не буду заниматься сексом с известным футболистом?» Я говорю: «Ну, вот так вот получилось. Теперь будешь заниматься сексом с бизнесменом.

    Но я обещаю разнообразие, буду меняться. Возможно, в будущем я буду комментатором. Возможно, буду адвокатом», – сообщил Малафеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 06:22
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 30 мая 2016, 01:11

      странная семейка, такое на телевидение.
      Вроде как это личное, семейное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 20 мая 2016, 16:04

      Малафей, тебе жена изменяла с известным футболистом, не по Питерски это..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2016, 12:37

      Я не понял,у них что,сосед бизнесмен?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 19 мая 2016, 09:42

      Все? Надоело?..
      "Я затрахался трахаться"?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Denis S. 19 мая 2016, 09:16

      Придурок...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 19 мая 2016, 07:28

      Главная футбольная новость дня!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 мая 2016, 06:58

      В фильмах для взрослых будет сниматься.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 19 мая 2016, 06:35

      Такую ху.ню пишут спидсоккеринфо))

      11
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