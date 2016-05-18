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    «Твенте» отправлен во второй дивизион

    Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отправил «Твенте» во второй дивизион в связи с финансовыми махинациями. При этом клуб сохранит профессиональный статус.

    Клуб был уличен в финансовых махинациях по трансферам игроков, и в декабре 2015 года его на три сезона отстранили от еврокубков.

    На протяжении последних месяцев «Твенте» вместе с комиссией по лицензированию работал над устранением нарушений, однако положительного результата достичь не удалось.

    По итогам нынешнего сезона Эредивизие «Твенте» занял 13-е место.

    Источник: KNVB

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    18.05.2016 22:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +139

      palych1974 19 мая 2016, 04:17

      Команда - то неплохая...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 19 мая 2016, 02:29

      Жаль!

      0
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