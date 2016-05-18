Пике: «Реал» может снимать свое кино, а мы наполняем музей трофеями»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что каталонцы больше сконцентрированы на спортивных успехах, чем «Реал».

«Мы каждый год выигрываем по два трофея. Мы поздравим «Реал», если они победят в Лиге чемпионов. Каждый проходит свой путь с начала, а выводы будут в конце.

«Реал» может снимать свое кино, а мы наполняем музей трофеями. Не знаю, расстроены ли они этим, но когда все время побеждает одна команда, становится неинтересно. Людям нужны новые кумиры. Такая гегемония, как сейчас, скучна. Надеюсь, мы продолжим побеждать до тех пор, пока я не повешу бутсы на гвоздь», – сказал Пике.