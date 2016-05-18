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  • Пике: «Реал» может снимать свое кино, а мы наполняем музей трофеями»

Пике: «Реал» может снимать свое кино, а мы наполняем музей трофеями»

18 мая 2016, 19:07
3

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что каталонцы больше сконцентрированы на спортивных успехах, чем «Реал».

«Мы каждый год выигрываем по два трофея. Мы поздравим «Реал», если они победят в Лиге чемпионов. Каждый проходит свой путь с начала, а выводы будут в конце.

«Реал» может снимать свое кино, а мы наполняем музей трофеями. Не знаю, расстроены ли они этим, но когда все время побеждает одна команда, становится неинтересно. Людям нужны новые кумиры. Такая гегемония, как сейчас, скучна. Надеюсь, мы продолжим побеждать до тех пор, пока я не повешу бутсы на гвоздь», – сказал Пике.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Барселона Реал Пике Жерар
Комментарии (3)
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erofey83
1463590241
Последнее время, когда Пике оставит в соц сетях свой язвительный коммент относительно Реала, то последние всегда выигрывают))
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Karakulov
1463591938
слишком много разговорился! путалонский ушлепок
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givenshi
1463738698
игра,движения и текст который изливает Пике схожи с двумя сказочными героями!волшебник изумрудного города-пугало-это по тексту!и буратино деревянный по игре!
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