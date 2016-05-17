Черчесов: «20 лет польской команды не было в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов рассказал о своей работе в польском чемпионате.

«20 лет польской команды не было в Лиге чемпионов. В последний раз она там играла в матче, где я принимал участие, тогда «Спартак» выиграл 1:0.

Здесь практически все команды хорошо играют в контратаке. И в целом, очень хорошо физически готовы, атлетичны. Понятно, что индивидуальностей в России больше, Халков здесь нет. Разница чувствуется в самом классе, но не в борьбе и атлетизме.

Каково работать в Польше? Работаешь так же, ощущения те же. Особо ничего не меняется. Группа крови не меняется, пульс такой же, да и желание выигрывать все время есть», – сказал Черчесов.