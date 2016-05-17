Левченко: «Шансы у сборной Украины выйти из группы велики»

Бывший футболист сборной Украины и «Сатурна» Евгений Левченко считает, что у украинской национальной команды есть все предпосылки для выхода из своей отборочной группы на Евро-2016.

«Шансы на выход из группы велики. С Германией будет тяжело бороться, если немцы будут в идеальном состоянии. Зато Северная Ирландия нам вполне по зубам. Если посмотреть на то, как сборная Украины играла с Уэльсом без ряда ключевых исполнителей, моделируя как раз именно ирландцев, то эту команду проходить надо. Ключевой станет встреча с поляками, которых, я надеюсь, мы обыграем или хотя бы сыграем вничью. При четырех очках у нас должен быть шанс пройти дальше».

Полное интервью с Левченко можно увидеть тут.