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    Левченко: «Шансы у сборной Украины выйти из группы велики»

    Бывший футболист сборной Украины и «Сатурна» Евгений Левченко считает, что у украинской национальной команды есть все предпосылки для выхода из своей отборочной группы на Евро-2016.

    «Шансы на выход из группы велики. С Германией будет тяжело бороться, если немцы будут в идеальном состоянии. Зато Северная Ирландия нам вполне по зубам. Если посмотреть на то, как сборная Украины играла с Уэльсом без ряда ключевых исполнителей, моделируя как раз именно ирландцев, то эту команду проходить надо. Ключевой станет встреча с поляками, которых, я надеюсь, мы обыграем или хотя бы сыграем вничью. При четырех очках у нас должен быть шанс пройти дальше».

    Полное интервью с Левченко можно увидеть тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2016 13:34
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 17 мая 2016, 13:40

      поляки с немцами вас быстро раскатают

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      толллян > STAFOR13 17 мая 2016, 18:32

      согласен

      2
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