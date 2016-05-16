Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рахимов: «Спартак» не дал нам мячей для разминки»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:3) рассказал о том, что грозненцам не предоставили мячей для разминки перед игрой. Напомним, «Спартак» также не разрешил гостям провести тренировку на «Открытие-Арене».

    «Попросили, чтобы нам дали пять-шесть мячей для разминки. Мячи не дали. Неприятный момент, но он не главный в этой ситуации. Но такого не должно быть, все-таки «Спартак» – это «Спартак».

    Что касается вчерашней тренировки, то все методы хороши… Поэтому я отнесся к этому достаточно спокойно. Конечно, было неприятно. У нас был разговор, нам сказали, что хотят предоставить нам другое поле, мы ответили, что будь дождь, ливень, мы, естественно, лезть на поле не будем. Но, приехав на стадион, нам сказали, чтобы мы разворачивались: «вы не туда приехали, распоряжение руководства – никого не пускать». Мы развернулись и поехали в отель», – сказал Рахимов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2016 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 17 мая 2016, 09:35

      В следующем сезоне никому не разрешат там тренироваться, спартак эту тактику возьмёт на прицел, это единственный способ приблизиться к верху таблицы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 17 мая 2016, 06:00

      Мда...О времена! О, нравы! Раньше спартак другим брал, а Динамо на команду было похоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Reets 17 мая 2016, 04:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фу, типичный Спартак. "Вася, оставь мячик поиграть? - Не, мне мамка не разрешает", " Если щас зайду, мамка потом не выпустит", "какое поле? как я открою? Мамка ключи с собой на работу забрала".

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 мая 2016, 00:50

      Поэтому и проиграли,не иначе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 17 мая 2016, 00:45

      Изначально было понятно что будет слив, тереку еврокубки пока ненужны, но то что вы пишите я имею ввиду типа терек теперь отмазывается, да не в отмаске дело, есть элементарные футбольные законы, даже неписанные, а аак должное типа обязательных традиций, ваша команда просто не даёт мяч, что дальше говорить то, если вы адекватные, то примите это как есть, не дали мячи, это просто стыд, раз вы говорите о своей команде как о топ команде, если бы терек не дал бы эти самые мячи в грозном, вы первые здесь воняли бы как могли, короче останемся вме при своём мнение, кто при свинском, а кто при нормальном, адекватном. Спартак с победой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Pizarro 17 мая 2016, 00:14

      Причем здесь "своих мячей что ли нет?", " на вашем стадионе Бардак и кричащий Рамзан". Не нужно опускаться до такого..... Стыдоба!!!! и это - "Спартак"???!!!! Позорище!!! Для тех, кто не в курсе - есть регламент РФПЛ и там прописано кто мячи предоставляет и где предигровую тренировку проводить.....Нужно регламент исполнять, тогда и бардака будет меньше...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 23:58

      СПАРТАК, вы че ***** вроде не бедный клуб. не могли дать им пару мячиков???

      Ну и отмазоны... скоро будут говорить про туалеты наверно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 16 мая 2016, 23:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а хули, пригласили пару обезьян с пекалями, постреляли, авось и по мячу получили

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 16 мая 2016, 23:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В рфпл всё продажно

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 16 мая 2016, 23:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разговоры чтоб замаскировать слитый матч... мясо за уши вташили в зону ле... так что не пиздеть тут.

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Venya88 > МасСуд 17 мая 2016, 00:33

      ага и вратаря тэрэка именно по этому не удалили !!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11