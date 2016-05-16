Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенитес: «Решение по «Ньюкаслу» нужно принимать с умом»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес не торопится объявлять о своем уходе из клуба после вылета из английской Премьер-лиги.

    «Мое сердце подсказывает мне остаться, ведь это отличный клуб, из изумительного города, здесь прекрасная возможность для карьеры, но решение нужно принимать с умом. Я ранее говорил, что рассчитывал увидеть здесь великолепную атмосферу, но она даже превзошла мои ожидания. Позитива было еще больше, чем я думал.

    Нужно сесть с руководством клуба за стол переговоров и обсудить все исходя из того, что я желаю «Ньюкаслу» и себе всего наилучшего. Все просто», – заявил Бенитес.

    Напомним, что в марте текущего года испанский специалист продлил контракт с «Ньюкаслом» на три года. В нем есть пункт, позволяющий тренеру досрочно покинуть клуб.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2016 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11