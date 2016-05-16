Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витсель: «Пока не знаю, останусь ли я в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча с «Локомотивом» заявил, что пока не определился со своими будущем.

    «Думаю, что мы играли недостаточно агрессивно. «Локомотив» же играл более эмоционально в первом тайме. Во втором тайме мы старались играть в короткий пас, но у нас не получалось. Не могу сказать, что нам теперь невозможно попасть в Лигу чемпионов, но будет сложно. Постараемся сделать все возможное. Судейство? Не хочу винить во всем арбитров.

    Новости о моем будущем? Пока не знаю, останусь ли я в «Зените», – сказал Витсель.

    Напомним, что матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 1:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2016 06:38
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      RNR4uK 16 мая 2016, 18:57

      матч 20 тура))))))))))))))))))))))))))
      ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез 16 мая 2016, 12:25

      надеюсь Витселя наконец продадут, самый ленивый, бесполезный и медленный игрок во всей команде, вот ни разу не видел чтобы он что-то достойное стоимости его трансфера показал - ну может он мяч корпусом закрыть, ну спасибо мать природа что у него кость широкая, дальше что? до сих пор не могу понять, за что его так хочет видеть тот же Милан, но раз спрос есть - слава богу, осталось только втюхать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      40Zver40 16 мая 2016, 12:13

      пусть валит! скатертью дорога!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 16 мая 2016, 09:23

      Вся правда и неправда о бомжах в группе в вк Зенит - Посмешище!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 16 мая 2016, 09:03

      Виноваты во всем сами, столько натерять своих очков в матчах с пустыми командами классная команда позволить себе не может, очень жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Denis S. 16 мая 2016, 08:06

      Все будет зависеть от того, попадет ли Зенит в ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 мая 2016, 07:22

      Стыдно такой команде не выигрывать, нам вот ничего не стыдно,
      Им обидно, а по нам не видно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > subbotaspartak 16 мая 2016, 08:58

      еще один Уткин что сказал сам не понял

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11