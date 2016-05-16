Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Решение о своем будущем в «Легии» буду принимать после разговора с руководством»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился эмоциями от победы в чемпионате Польши. Сегодня варшавская команда в последнем туре национального первенства обыграла «Погонь» (3:0) и обеспечила себе чемпионский титул. Также специалист заявил. что пока не до конца определился со своим будущим в клубе.

    «Хотел бы поздравить своих игроков с победой в чемпионате, мы заслужили этот титул. Футболисты заслуживают похвалы, но теперь пришло время тщательно проанализировать весь сезон. Мы отдавали себе отчет в том, что в этом году «Легия» празднует столетие со дня основания клуба, поэтому хотели порадовать болельщиков. Сезон получился сложным для команды, но мы выиграли два трофея.

    Останусь ли я в «Легии»? Тщательно обдумаю этот вопрос после переговоров с руководством клуба», – сказал Черчесов.

    Напомним, россиянин связан контрактом с «Легией» до окончания следующего сезона.

    Источник: Sport.pl

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2016 02:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 16 мая 2016, 08:58

      Хорошие результаты, только в лиге европы не вышло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 мая 2016, 07:22

      Черчесов будет тренером сборной после провала Слуцкого на Евро 2016.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11