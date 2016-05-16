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    Луис Энрике в футболке «Спортинга» поздравил хихонцев с сохранением места в Примере

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сфотографировался в футболке «Спортинга» в честь сохранения хихонской командой прописки в Примере. В сегодняшнем поединке заключительного 38-го тура красно-белые одержали победу над «Вильярреалом» и завершили чемпионат на 17-м месте, гарантировав себе таким образом место в элитном испанском дивизионе на следующий сезон. Напомним, именно в «Спортинге» наставник сине-гранатовых начинал карьеру футболиста.

    «Какой великий день! Хихонский «Спортинг»! Поздравляю», – написал Энрике на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    16.05.2016 00:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 16 мая 2016, 11:06

      Барса!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 16 мая 2016, 10:00

      Не забывает свою команду, где начинал играть.Молодец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 мая 2016, 09:22

      Хорошо смотрится))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 16 мая 2016, 07:17

      Красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 мая 2016, 06:50

      красава! молодец!

      0
      Ответить
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