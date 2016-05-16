Луис Энрике в футболке «Спортинга» поздравил хихонцев с сохранением места в Примере

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сфотографировался в футболке «Спортинга» в честь сохранения хихонской командой прописки в Примере. В сегодняшнем поединке заключительного 38-го тура красно-белые одержали победу над «Вильярреалом» и завершили чемпионат на 17-м месте, гарантировав себе таким образом место в элитном испанском дивизионе на следующий сезон. Напомним, именно в «Спортинге» наставник сине-гранатовых начинал карьеру футболиста.

«Какой великий день! Хихонский «Спортинг»! Поздравляю», – написал Энрике на своей странице в Twitter.