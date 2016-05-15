Тарасов: «Локомотив» пока не потерял шансы на Лигу Европы»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал итог поединка 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1) отметив, что железнодорожники пока не лишились шансов на попадание в Лигу Европы. Кроме того, игрок подчеркнул, что будет несправедливо, если красно-зеленые в итоге все же останутся без путевки в еврокубки.
– С «Зенитом» всегда получаются суперэмоциональные игры. Сегодня была такая же. Понимаем, что что-то потеряно для нас, но сегодня мы хотели доказать, что мы – команда. Хотели показать хороший футбол и выиграть. Сегодня могли победить, могли проиграть. Ничья закономерна.
– Верите, что попадете в Лигу Европы?
– Надо смотреть матчи других команд. Думаю, шансы еще есть.
– С чем связана такая взрывная концовка?
– Никто не хотел проигрывать. А «Зениту» очки нужнее. Все побежали в одно место, каждый пытался что-то доказать. Честно говоря, я не видел эпизода.
– Миранчук откинул мяч.
– Наверное, его спровоцировали...
– «Зенит» незаслуженно лишился шансов на чемпионство?
– Будет незаслуженно, если «Локомотив» останется без еврокубков.