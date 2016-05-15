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    «Крылья Советов» – «Рубин». Портнягин, Карадениз и Ткачук выйдут на поле с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином».

    «Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов, Родич, Яхович, Симайс, Яковлев, Молло, Бруно.
    Запасные: Лория, Ятченко, Чочичев, Каленкович, Бато, Визнович, Кирица, Садик, Лобанцев.

    «Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Камболов, Бергстрем, Оздоев, Цакташ, Канунников, Ткачук, Карадениз, Портнягин.
    Запасные: Нестеренко, Устинов, Девич, Джалилов, Кисляк, Дядюн, Билялетдинов, Соболев, Ахметов, Акмурзин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 13:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 мая 2016, 14:13

      Состав запасных будто из фнл

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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 мая 2016, 14:13

      Комментарий удален.

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