Ван дер Вил привлек внимание «Спартака», «Монако» и «Ювентуса»

Защитник «ПСЖ» Грегори ван дер Вил отказался продлевать контракт с французским клубом и по истечении своего соглашения с парижанами ближайшим летом станет свободным агентом. Как сообщает Voetbol Centraal, что в подписании голландца заинтересован московский «Спартак».

Отмечается, что конкуренцию в борьбе за 28-летнего оборонца красно-белым составят «Монако» и «Ювентус». В текущем сезоне ван дер Виль провел 26 матчей в составе «ПСЖ», в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.