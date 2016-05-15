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  • Ван дер Вил привлек внимание «Спартака», «Монако» и «Ювентуса»

Ван дер Вил привлек внимание «Спартака», «Монако» и «Ювентуса»

15 мая 2016, 12:21
9

Защитник «ПСЖ» Грегори ван дер Вил отказался продлевать контракт с французским клубом и по истечении своего соглашения с парижанами ближайшим летом станет свободным агентом. Как сообщает Voetbol Centraal, что в подписании голландца заинтересован московский «Спартак».

Отмечается, что конкуренцию в борьбе за 28-летнего оборонца красно-белым составят «Монако» и «Ювентус». В текущем сезоне ван дер Виль провел 26 матчей в составе «ПСЖ», в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы ПСЖ Спартак Монако Ювентус ван дер Вил Грегори
Комментарии (9)
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Etiainen
1463305208
пацан в шаге от самой большой ошибки в своей жизни
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grigkh
1463305242
мда
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SERG63
1463306480
Ювентус победит.
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diadushka
1463308180
Это как в свое время Варана хотели купить Реал и Анжи))) Поэтому если он не идиот, он знает, что выбрать из этих 3-х клубов)
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Медвепут великий
1463315328
Ммм... Интрига!!! Какой же клуб он выберет???)))
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roman230582
1463329378
Выбор очевиден
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Rus_Football Na_DNE
1463505561
Если бы я выбирал, я бы даже не думал. Ювентус!
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