«Манчестер Юнайтед» упустил Санчеса из-за нерешительности

Стали известны подробности несостоявшегося трансфера полузащитника «Бенфики» Ренату Санчеса в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что из-за нерешительности «красных дьяволов» португальский клуб был вынужден продать футболиста в «Баварию».

Для самого игрока переход в «МЮ» был приоритетным вариантом, однако «Бенфика» стремилась продать футболиста как можно быстрее, чтобы цена на него не начала снижаться, и на тот момент у «орлов» на руках было только предложение «Баварии».

Одной из причин нерешительности «МЮ» называют нежелание главного тренера команды Луи ван Гаала отвлекаться на трансферные вопросы до завершения сезона.