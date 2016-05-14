Тухель: «Мы не сможем заменить Хуммельса»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признал, что его клубу будет сложно после ухода защитника Матса Хуммельса. Напомним, что со следующего сезона капитан «шмелей» будет играть за «Баварию».

«Боруссия» потеряет не только отличного игрока, но и хорошего человека. Это лидер команды и наш капитан. Это усложнит задачу клуба. Мы не сможем заменить Хуммельса. Даже если мы найдем защитника, который сможет заиграть на таком же уровне. Нужно решать эту задачу иначе», – заявил наставник.