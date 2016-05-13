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  • Виллаш-Боаш: «Получил большое удовольствие от пребывания в России. Здесь очень честные люди»

Виллаш-Боаш: «Получил большое удовольствие от пребывания в России. Здесь очень честные люди»

13 мая 2016, 14:19
7

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился ощущениями от времени, проведенном в России. Напомним, что по окончании сезона португальский специалист покинет петербургский клуб.

«Это было отличное время, я действительно получил большое удовольствие. Во-первых, от культуры, русской культуры. Патриотичной, но при этом честной. Люди здесь либо черные, либо белые — серых нет, никто никем не пытается прикидываться, не лицемерит. Сразу понятно, как к тебе относятся. Тебя уважают и принимают очень достойно.

Мне очень понравились и другие моменты, то, как устроено общество. Россияне учат детей проводить как можно больше времени на улице, и это не может не отражаться на том, как они затем живут. Россияне любят природу, любят выходить на улицу, и холод точно не проблема. В ресторанах всегда полно народу.

И, конечно, город — самый прекрасный из всех тех, что я знаю. Но с другой стороны, за эти два года расстояние между мной и моей семьей увеличивалось, поэтому я и решил вернуться и взять паузу на год», – сообщил Виллаш-Боаш.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (7)
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kykyi
1463138771
"Здесь очень честные люди" Видать слишком много был на морозе, обморозился или не все деньги еще по контракту получил.
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Protosser
1463139448
Он про какую-то другую Россию говорит, не пойму?
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LOKOfanatik19
1463139549
Ооооо как пусты эти слова.... Не сваливал бы отсюда тогда....
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Alex3920486
1463141597
и щедрые..))
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vgarakh
1463142710
По-моему лукавит
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Kollljan
1463151642
Сарказм Боаша очевиден. Намекает на наше "честное" судейство, на околофутбольную возню и т.д. Но не думаю, что, скажем, испанский чемпионат "честнее" российского, или немецкий с английским.
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