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«Бавария» презентовала новую форму
«Бавария» презентовала новую форму
13 мая 2016, 13:32
2
«Бавария»
представила новую форму, в которой мюнхенская команда будет выступать в следующем сезоне.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник:
Twitter
Германия. Бундеслига
Бавария
Новости СМИ2
Комментарии (2)
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Liverpool-The-Best
1463141451
Норм.
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2
Raxor
1463383699
после матча в такой форме можно и по городу погулять D
Ответить
0
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