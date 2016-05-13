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  • Ради ЧМ-2018 Нижегородской области пришлось урезать расходы на борьбу с онкологией

Ради ЧМ-2018 Нижегородской области пришлось урезать расходы на борьбу с онкологией

13 мая 2016, 12:53
8

Необходимость финансировать строительство инфраструктуры к чемпионату мира-2018 в России заставила отложить расходы на борьбу с онкологией. Об этом сообщила заместитель министра финансов Нижегородской области Наталья Лобанова.

Стоит отметить, что онкология в этом регионе является самым распространенным заболеванием.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

Источник: Коммерсант
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Оффтоп
Комментарии (8)
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LOKOfanatik19
1463133423
Да зачем тогда нужны эти ЧМ и все такое, я конечно понимаю, я сам фанат Футбола, но если стоят жизни людей, для чего это??? Правительство совсем сума сходит!! Отберите у чиновников их виллы и дачи(многомиллионые) продайте их, вот вам деньги на ЧМ! Только в России такое возможно наверно.
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Kulimen
1463135462
Вот мрази, всегда найдут где деньги взять. Разворовали большую часть, а теперь с больниц деньги берут, а тем в свою очередь придется на здоровье людей экономить.
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Добрый Бобер
1463135534
Не ту страну назвали Гондурасом...
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ZhenjaSAB
1463136516
Вымрем от рака,но построим стадион!только кому он нахрен нужен такой ценой????
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Black Giz
1463136607
Такой футбол и тем более ЧМ мне не нужен. Нашли кого обделить, мудаки!
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Nail-football
1463143840
Да все равно бы их разворовали((( тут футбол ни при чем
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никита голоян
1463146536
в краснодаре у Галицкого в июле вступает в строй стадион мирового уровня на 40 тыс..Но там ведь не поворуешь Он озвучил цифру 23 млрд руб. Теперь сравните с госстройками по ценам
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