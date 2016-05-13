Ради ЧМ-2018 Нижегородской области пришлось урезать расходы на борьбу с онкологией

Необходимость финансировать строительство инфраструктуры к чемпионату мира-2018 в России заставила отложить расходы на борьбу с онкологией. Об этом сообщила заместитель министра финансов Нижегородской области Наталья Лобанова.

Стоит отметить, что онкология в этом регионе является самым распространенным заболеванием.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.